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Emniyet birimlerine hakaret edip, havaya ateş eden şüpheli yakalandı

İstanbul Bahçelievler'de bir okul bahçesinde emniyet birimlerine hakaret edip tabancayla havaya ateş ettiği anların görüntülerini sosyal medyada paylaşan şüpheli ve arkadaşı polis ekiplerince yakalandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:16, 25/04/2021
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Emniyet birimlerine hakaret edip, havaya ateş eden şüpheli yakalandı

13 Nisan’da Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde bulunan bir okul bahçesinde bir kişinin emniyet birimlerine hakaret ederek, tabancayla havaya ateş ettiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri,  şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler yaşı küçük şüpheli M.K’yi aynı günün akşam saatlerinde ikametinde yakaladı.

Şüpheli M.K’nın olayda kullandığı tabancayı yaşı küçük B.C.B’den temin ettiği belirlenmesi üzerine, B.C.B. de kurusıkı tabanca ve 2 fişekle birlikte yakalandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler “Halkı Kanunlara Uymamaya Alenen Tahrik Etme” ile “Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlarından sevk edildiği mahkemece,  adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yayınlanma Tarihi:15:03,