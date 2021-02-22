EMO: İklim değişikliğiyle mücadele için rant düzeninden vazgeçin

EMO, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İklim Değişikliği ile Mücadele Sonuç Bildirgesi'ni değerlendirdi. Bakanlığın yayımladığı sonuç bildirgesini eleştireren mühendisler, “İktidarın son 18 yıldaki karnesi, bu hedeflerin ne kadar gerçekçilikten uzak ve göz boyamaya dönük olduğunu açıkça ortaya koymaktadır” görüşünü paylaştı.

“ÖNCE HALKIN SAĞLIĞI”

EMO'nun konuyla ilgili açıklamasında, “Kömür santrallarına alım garantisi, araba lastiğine yenilenebilir enerji desteği verilerek; müteahhit ve TOKİ için binalarda enerji verimliliğini erteleyerek iklim değişikliği ile etkin mücadele yapılamaz. Kamu binalarında bile enerji verimliliği uygulamaları yeterli düzeyde değildir. Bu nedenle bir kez daha; Önce enerji verimliliği, önce halka ucuz ve kaliteli enerji temini, önce halkın sağlığı diyoruz” denildi.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE YERİNE RANT PEŞİNDE”

EMO, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın 8 Haziran 2020'de çevre mevzuatına uyumlu oldukları tartışmalı 13 kömürlü termik santralın bazılarına tam, bazılarına kısmi çalışma ruhsatı vermesini hatırlattı. Bu ruhsatların sadece iklim değişikliği ile mücadele konusunda değil çevre ve insan sağlığı konusunda da samimiyet testi olduğu dile getirilen açıklamada, “İklim değişikliği ile mücadele söylemi AKP ve MHP ittifakının TBMM`ye getirdiği kanunlarla boşa düşmektedir” denildi. İktidarın biyokütle enerji ve kömürlü termik santrallerine sağlanan ayrıcalık ve teşviklerin bile siyasi iktidarın iklim değişikliği ile mücadele etmek yerine, sonuçlarından rant elde etmeye dönük bir çaba içerisinde olduğunu gösterdiği belirtildi.

“RANTSAL DÖNÜŞÜM”

İklim değişikliği ile mücadelenin en önemli adımının tartışmasız enerji verimliliği olduğuna dikkat çeken EMO, iklim değişikliği ile mücadele söyleminin arkasından TOKİ'nin çıktığını gündeme getirdi. Siyasi iktidarın enerji verimliliği konusundaki asıl niyetinin 2011 yılı öncesi yapı kullanım izni almış milyonlarca eski binanın 2030 yılına kadar ‘rantsal dönüşüm’ kapsamında yıkılmaları ve TOKİ`ye milyonlarca konutluk yeni inşaat fırsatları yaratılması olduğuna dikkat çekti.