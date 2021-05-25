Engelli kadının darbedilip altınlarının alınmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Bandırma ilçesindeki Ayyıldız Mahallesinde meydana geldi. Evinde tek yaşayan işitme ve konuşma engelli M.Ş.’nin evine giren iki şüpheli, iddiaya göre kendilerini fark eden kadını yere yatırarak etkisiz hale getirdi.

Direnmeye çalışan M.Ş.’nin zorla kolundaki bilezikleri alan iki saldırgan, ardından tornavida ile bacağından yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kısa sürede iki şüphelinin A.T. (20) ve F.E. (19) olduğunu belirledi.

Yalova’da oldukları tespit edilen iki şüphelinin kaldığı eve Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortak operasyon düzenledi. Şüpheliler çaldıkları bileziklerle birlikte yakalanırken, kendilerine yardım ettiği belirlenen F.A. (18) isimli şahıs da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği hırsızlık, nitelikli gasp, konut dokunulmazlığını ihlal ve kasten yaralama suçlarından tutuklandı. DHA