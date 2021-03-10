Engellinin tekerlekli sandalyesini tekmeleyip hakaret eden komşuya ceza

Antalya Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi’nde, 3 Aralık 2017 günü yaşanan olayda bedensel engelli Hadiye Günaydın, biri manuel diğeri akülü tekerlekli sandalyesini kiracı olarak yaşadığı binanın girişine bıraktı. Ancak komşusu M.D., geçişleri engellediği iddiasıyla tekerlekli sandalyeleri tekmeleyip sürükledi. M.D., hakaret edip, tehditler savurduğu Hadiye Günaydın’ın evden çıkarılması için de uğraştı.

ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ AVUKATI OLDU

Hadiye Günaydın, avukatlığını üstlenen Antalya eski İl Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan aracılığıyla M.D. hakkında ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçundan dava açtı. Antalya 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, M.D, ‘tehdit’ suçundan 6 ay hapis cezası aldı. Bu ceza 5 aya indirilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı. Mahkeme ayrıca sanığın 5 yıl boyunca denetim altında bulundurulmasına karar verdi ve ‘haraket’ suçundan da 1740 TL para cezasına çarptırdı.

Avukat Feyzullah Arslan, verilen cezanın farkındalık yaratılması açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, Toplumun her ferdi engellilerin engelini kaldırmaya, onlara engelsiz bir ortam sunmaya çalışsın. Herkesin bir engelli adayı olduğu akıldan çıkarılmasın” dedi.