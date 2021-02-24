Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu başladı

Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis ve Siirt’te Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 781 personel, 51 operasyonel tim görev alıyor.

Bitlis ve Siirt illerindeki başlatılan operasyonlarla alakalı olarak İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren operasyonları halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor” denildi. (İHA)

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