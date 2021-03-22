Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Eren- 7 Operasyonu’nda teröristlerin kullandığı 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi

Tunceli kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonunda, teröristlerin kullandığı 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Güncellenme: 18:36, 22/03/2021
HaberlerGünün İçinden
‘Eren- 7 Operasyonu’nda teröristlerin kullandığı 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi

Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik jandarma, polis ve güvenlik koruculardan oluşan bin 62 personelin katıldığı ‘Eren- 7 Mercan Munzur’ operasyonu sürüyor.

Operasyonun yürütüldüğü bölgede, güvenlik güçlerince yapılan aramada-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin kullandığı 2 sığınak, kullanılamaz hale getirildi. DHA

İlginizi ÇekebilirPKK'lı terörist Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandıPKK'lı terörist Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı
Mardin operasyon PKK Polis Suriye Terör terörist Tunceli Türkiye