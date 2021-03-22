‘Eren- 7 Operasyonu’nda teröristlerin kullandığı 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi

Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik jandarma, polis ve güvenlik koruculardan oluşan bin 62 personelin katıldığı ‘Eren- 7 Mercan Munzur’ operasyonu sürüyor.
Operasyonun yürütüldüğü bölgede, güvenlik güçlerince yapılan aramada-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin kullandığı 2 sığınak, kullanılamaz hale getirildi. DHA