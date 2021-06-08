Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ergene’den korkutan görüntü: Sanayi bölgesinden geçen su siyaha bürünüyor

Trakya’nın Istrancalar (Yıldız) Dağları’ndan tertemiz doğan Ergene Nehri, 10 kilometre sonra fabrika atıkları ile siyaha bürünüyor. Ergene Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde çekilen ve SÖZCÜ WhatsApp İhbar Hattı’na ulaşan görüntülerde Ergene Nehri'ne ulaşan suyun simsiyah hale geldiği ve üstünde köpükler oluştuğu görülüyor. Durumun yıllardır böyle olduğunu ancak herhangi bir şey yapılmadığını ifade eden Bilal Yıldırım isimli vatandaş, “O su da zaten denize gittiği için durumlar ortada” diyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:25, 08/06/2021
HaberlerGünün İçinden

Yıldız Dağları’ndan pırıl pırıl doğan Ergene Nehri, yerleşim yeri ve sanayi bölgelerinden geçtiği noktalarda kirleniyor. Bu noktalardan sonra simsiyah akan nehir, çevreye zehir saçıyor. Bu sular, fabrika atıklarından arıtıldıktan sonra derin deşarjla, deniz salyası (müsilaj) sorunuyla boğuşan Marmara Denizi'ne akıtılıyor.

“ORASI YILLARDIR ÖYLE AMA SONUÇ YOK”

Ergene Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde çekilen ve SÖZCÜ WhatsApp İhbar Hattı'na ulaşan görüntülerde Ergene Nehri’nin kollarından birinde suyun simsiyah hale geldiği ve üstünde köpükler oluştuğu görülüyor. İş yeri orada bulunan Bilal Yıldırım, “Çok kötü. Orası yıllardır öyle ama sonuç yok. Su bazen köpürüyor, bazen duman çıkıyor… Görüntü simsiyah. O su da zaten denize gittiği için durumlar ortada. O bölgede çok deri ve tekstil fabrikaları var” ifadelerini kullandı.

İlginizi ÇekebilirGünde 20 ton müsilaj temizlenecekGünde 20 ton müsilaj temizlenecek
Balıkesir eylem Sanayi Sözcü Tekstil Türkiye WhatsApp
Yayınlanma Tarihi:18:23,