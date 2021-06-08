Ergene’den korkutan görüntü: Sanayi bölgesinden geçen su siyaha bürünüyor

Yıldız Dağları’ndan pırıl pırıl doğan Ergene Nehri, yerleşim yeri ve sanayi bölgelerinden geçtiği noktalarda kirleniyor. Bu noktalardan sonra simsiyah akan nehir, çevreye zehir saçıyor. Bu sular, fabrika atıklarından arıtıldıktan sonra derin deşarjla, deniz salyası (müsilaj) sorunuyla boğuşan Marmara Denizi'ne akıtılıyor.

“ORASI YILLARDIR ÖYLE AMA SONUÇ YOK”

Ergene Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde çekilen ve SÖZCÜ WhatsApp İhbar Hattı'na ulaşan görüntülerde Ergene Nehri’nin kollarından birinde suyun simsiyah hale geldiği ve üstünde köpükler oluştuğu görülüyor. İş yeri orada bulunan Bilal Yıldırım, “Çok kötü. Orası yıllardır öyle ama sonuç yok. Su bazen köpürüyor, bazen duman çıkıyor… Görüntü simsiyah. O su da zaten denize gittiği için durumlar ortada. O bölgede çok deri ve tekstil fabrikaları var” ifadelerini kullandı.