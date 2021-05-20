Erkek çocuğunu istismar iddiasına 7,5 yıl hapis

Olay, 2010-2011 yılları arasında Develi ilçesinde meydana geldi. İlçedeki bir lisenin rehberlik öğretmeni devamsızlık nedeniyle B.A. isimli erkek öğrencisiyle görüşme yaptı. B.A., öğretmenine 9-10 yıl önce babasının iş yerine çay içmeye gelen K.Ş., tarafından istismara uğradığını öne sürerek, insan içine çıkamıyorum dedi. Rehberlik servisinde tutulan tutanak sonrası şüpheli K.Ş. hakkında, çocuğun cinsel istismarı ve hürriyeti yoksun kılma suçlarından dava açıldı.

Kayseri 3üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık K.Ş., hazır bulundu. Son sözünde önceki ifadelerini tekrar eden K.Ş., suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, K.Ş.yi, hürriyeti yoksun kılma suçundan 5 yıl, basit cinsel istismar suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 7,5 yıl hapis cezasına çarptırarak, Yargıtay süreci dikkate alınarak tutuksuzluk halinin devamına karar verdi. (DHA)