Ermeni asıllı Kore gazisinin ailesine MSB’den taziye ziyareti

Bremen kentinde yaşayan 91 yaşındaki Ermeni asıllı Kore Gazisi Minas Kaya, geçen ay vefat etmiş ve vasiyeti gereği de tabutuna Türk bayrağı sarılmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazinin Almanya'da yaşayan ailesini aramış ve taziye dileklerini iletmişti.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, Hulusi Akar'ın talimatıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Gazi Minas Kaya’nın Almanya Bremen'de yaşayan ailesine taziye ziyareti gerçekleştirildiği belirtildi.

Berlin Silahlı Kuvvetler Ataşesi Hava Savunma Kurmay Albay Serkan Savaş tarafından ziyaret edilen Gazi Minas Kaya’nın eşi Birnaz Kaya ile çocukları Murat Kaya ve kızı Eftik Demirkaya'ya başsağlığı temennisinde bulunulduğunu belirten Milli Savunma Bakanlığı, “Bakanlığımıza evlerinin kapısını açarak güzel bir misafirperverlik örneği sergileyen Gazimizin değerli ailesine teşekkür ediyor, başsağlığı ve sabır diliyor, Kahraman Gazimizi saygıyla anıyoruz” mesajına yer verdi.

Ziyarete ilişkin görüntü ve bilgilendirme Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesaplarında İngilizce ve Türkçe olarak yapıldı.