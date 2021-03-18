Erzincan’da yolcu otobüsüyle TIR çarpıştı

Erzincan – Sivas karayolu Sakaltutan Geçidinde gece saatlerinde kar ve tipi etkili oldu. Buzlanan yolun aynı noktasında yolcu otobüsü ve 3 TIR’ın karıştığı 2 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre ilk kaza, üzerinden beton bariyer düşen TIR’la tuğla yüklü TIR’ın çarpışmasıyla meydana geldi. Tuğla yüklü TIR’da sıkışan sürücü AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Aynı noktada kısa süre sonra yolcu otobüsüyle TIR’ın çarpışması sonucu ikinci kaza meydana geldi. Ağrı'dan Bursa'ya İran uyruklu yolcuları taşıyan yolcu otobüsü, buzlu zeminde kayarak yolda ilerlemekte güçlük çeken TIR’a çarparak durabildi.

Kazada otobüs sürücüsü, 2 yolcu ve TIR sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ve trafik ekipleri yolda güvenlik tedbirleri alırken Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. (İHA)

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