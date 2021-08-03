Erzurum’da ormanlara giriş yasaklandı

Erzurum’da orman yangınlarını önlemek amacıyla piknik alanlarında ateş, mangal, semaver yakılması ve ormanlık alanlara girilmesi 1 ay süreyle yasaklandı.

ORHAN BOZKURT

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Erzurum Valsi Okay Memiş başkanlığında ‘Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı düzenlendi’. Toplantıda kent genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve il genelinde oluşan aşırı nüfus hareketliliğine bağlı olarak Ağustos ayı sonuna kadar piknik ve ormanlık alanlar için yasaklar getirildi.

Açıklamada, belirlenen alanlar ile Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından tescillenen piknik ve mesire alanlarında piknik yapılırken, mangal semaver ve ateş yakılmasının da yasaklandığı aktarıldı. Bu süreçte ormanlık alanların etrafında bağ bahçe temizliği amaçlı ateş, çoban ve avcı ateşi, anız yakılmasına ve ormanlarda konaklama yapılmasına da izin verilmeyeceği belirtildu.

HAVAİ FİŞEK VE DİLEK BALONU DA YASAK

Söz konusu açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Ormanlık alanlar civarında yapılacak düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınlarına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerinin kullanılmasına müsaade edilmeyecek. Komisyonumuzca alınan kararların vatandaşlarımıza en seri bir şekilde ulaştırılması için belediyeler ve camilerin hoparlörlerinde ilan edilmesine, müftülüklerce orman yangınları ve tehlikeleri konusunda vatandaşların bilgilendirilmesine karar verilmiştir. Denetim, kontrol, adli-idari iş ve işlemlerin ise Orman Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı yetkili personellerce ve muhtarlıklarca ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılması kararlaştırılmıştır.”