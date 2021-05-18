Eşarpla boğularak öldürülen genç kız, annesine kaynar su atmış

İzmir'in Buca ilçesinde annesi A.V. tarafından eşarp ile boğularak öldürülen 29 yaşındaki Zeynep V.’nin cenazesi memleketi Denizli'ye getirildi. Baklan ilçesi Konak Mahallesi Konak Camii’nde helallik alındı. Genç kızın cenazesi Konak Mahalle Mezarlığındaki cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenaze namazının ardından konuşan teyze Cemile Karahan, “Annesi kız kardeşim rahmetlik yeğenim olur. Yeğenim biraz rahatsızdı. İsteyerek olmamıştır ama yapacak bir şey yok. Anne ve evlat içinde kolay değil. Tartışmaları olmaz ama ruhsal bunalım geçiriyordu rahmetlimiz. Herhalde kaynar su çaylarını katmış oda bir gafletle boynundaki şeyi asılınca düşmüş. Biz böyle duyduk olayı” dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Laleli Mahallesi 421 Sokak’ta bulunan bir apartmanın giriş katında meydana gelen olayda A.V. adlı kadın, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek “Kızımı öldürdüm” diyerek polis ekiplerine teslim oldu. Şüpheli kadının iddiası üzerine ekipler, kadını gözaltına alırken, verdiği ifade üzerine adrese 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese giden sağlık ekipleri, A.V.’nin kızı 29 yaşındaki Zeynep V.ynin boğularak öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, evde bulunan A.V'nin eşi S.V. ve oğlu Ö.V.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin verdikleri ilk ifadede, dün anne ve kızın tartıştığını, daha sonra anne A.V.'nin kızını eşarp ile boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. (İHA)