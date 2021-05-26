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Eşeğin saldırısına uğrayan yaşlı adamı komşuları kurtardı

Sivas’ın Söğütcük köyünde bir vatandaş bağlamaya çalıştığı eşeğin saldırısına uğrayarak yaralandı. Yaşlı adam komşuları tarafından hastaneye kaldırılırken eşeğin daha önce de insanlara saldırdığı iddia edildi

Güncellenme: 10:45, 26/05/2021
HaberlerGünün İçinden
Eşeğin saldırısına uğrayan yaşlı adamı komşuları kurtardı

Sivas kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Söğütçük köyünde akıl almaz bir kaza yaşandı. Y.E. isimli vatandaş başka bir köyden getirilen eşeği bağladığı sırada eşeğin saldırısına uğradı.

4 KİŞİYİ YARALADI

Yaşlı adamı yerde gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Boynundan ve parmaklarından yaralandığı öğrenilen Y.E. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Y.E'nin hastanede tedavisi sürüyor. Saldırgan eşeğin ise başka bir köyde de 4 kişiyi yaraladığı iddia edildi. (İHA)

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