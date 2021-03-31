Eşeğini döven çobana bin 33 TL para cezası

Hatay’a bağlı Cilvegözü Mahallesi’nde çobanın, koyun sürüsünün yanındaki eşeğini tahta çubuk ve yumrukla dövdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, eşeğe eziyet çektiren kişinin H.İ. olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen H.İ. jandarma karakoluna götürüldü. H.İ.’ye bin 33 TL para cezası kesilirken, korumaya alınan eşek Büyükşehir Belediyesi’ne ait barınağa teslim edildi. (DHA)