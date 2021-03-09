Esenyurt’ta 15 katlı binada korkutan yangın

Yangın, öğle saatlerinde Esenyurtun Pınar Mahallesinde bulunan 15 katlı apartmanın 9’uncu katında çıktı. Dairede kombi değişikliği yapıldığı sırada doğal gazdan kaynaklı olduğu belirtilen yangın çıktı.

Çıkan alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangın anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüye itfaiyenin olay yerine gidişi ve yanan daire yansıdı. DHA