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Esenyurt’ta 15 katlı binada korkutan yangın

İstanbul Esenyurt'ta 15 katlı apartmanın 9'uncu katında kombi değişimi yapıldığı sırada doğalgazdan kaynaklı olduğu belirtilen yangın çıktı. Korku ve paniğe neden olan yangın anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Güncellenme: 18:01, 09/03/2021
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Yangın, öğle saatlerinde Esenyurtun Pınar Mahallesinde bulunan 15 katlı apartmanın 9’uncu katında çıktı. Dairede kombi değişikliği yapıldığı sırada doğal gazdan kaynaklı olduğu belirtilen yangın çıktı.

Çıkan alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangın anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüye itfaiyenin olay yerine gidişi ve yanan daire yansıdı. DHA

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