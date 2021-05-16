Esenyurt’ta şampiyonluk kutlamasında kaza: 2’si ağır 5 yaralı

Kaza, saat 23.15 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1000. Sokak üzerinde meydana geldi. 4 kişinin Beşiktaş’ın şampiyonluğunu kutlamak için tur attığı otomobil, bilinmeyen nedenle kayarak sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Otomobil, önce sokak üzerindeki bir yayaya sonra da elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu 5 kişi yaralanırken, olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Araçtan sıkışan kişiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü ve yayanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

“ŞAMPİYONLUĞU KUTLARKEN OLDU”

Kazanın şampiyonluğu kutlarken yapıldığını söyleyen Tarık Ekin, “Gelirken, bir anda kaydı direğe vurdular. Hız mı yaptılar bilmiyorum. Kutlamadan oldu. Şampiyonluğu kutlarken oldu. Yayaya da çarptılar, bir yaya var” dedi. DHA