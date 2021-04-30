Esenyurt’ta satırlı sopalı ‘laf atma’ kavgası

Olay, Saadetdere Mahallesi'nde önceki gün öğlen saatlerinde bir pazarda yaşandı. İddiaya göre, pazarda bir satıcı alışverişe gelen kadına laf attı. Kadının yakınlarına haber vermesi üzerine olay yerine gelen şahıslar pazarcılarla kavga etti.

Kavga sırasında sopa, satır ve demir çubuklar kullanıldı. Kavgada 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis tarafları gözaltına aldı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken yaşanan kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)