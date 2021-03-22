Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Eşi tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi

Osmaniye'de 3 çocuk annesi Serpil F. (33), bir süredir ayrı yaşadıkları öne sürülen eşi Cemil F.'nin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cemil F. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Güncellenme: 21:42, 22/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Eşi tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Yeniköy köyünde meydana geldi. 12 yıllık evli olan 3 çocuk annesi Serpil F., bir süre önce geçimsizlik nedeniyle Cemil F. ile tartışmasının ardından kayınpederinin evine yerleşti.

Barışmak istediğini belirten Cemil F., eşi ile konuşmak için babasının evine gitti. Burada görüşen çift, yeniden tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Cemil F., eline aldığı bıçakla eşi Serpil F.’yi yaraladı.

Çağrılan ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Serpil F., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Cemil F. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. DHA

İlginizi ÇekebilirBir kadın cinayeti daha... 5 kurşunla hayatını kaybettiBir kadın cinayeti daha... 5 kurşunla hayatını kaybetti
Antalya Çocuk Kadın kadın cinayeti motosiklet Osmaniye