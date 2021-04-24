Eşine bıçak çeken adamı esnaf durdurdu

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yine bir kadına şiddet olayı yaşandı. Ahmet A., sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, boşanma davası süren ve hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Sultan A.’nın evine gitti. Ortak kızlarını alıp evden ayrıldı.

Tam o sırada eve gelen Sultan A., kızını göremeyince sokağa koştu. Sultan A., kızını götüren eşi Ahmet A.’ya engel olmaya çalıştı. Çift arasında tartışma çıktı. Ahmet A. belinden ekmek bıçağı çıkararak, kızının yanında eşini tehdit etti.

ESNAF ARAYA GİRDİ

Sultan A.’nın yardımına koşan esnaf, olaya müdahale etti. Tekel bayisi işleten Yılmaz Çalış ve yanındaki arkadaşları, araya girerek çifti ayırdı. Yaşadıkları karşısında gözyaşlarına boğulan çocuğu, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri Ahmet A.’yı gözaltına aldı.

Esnaf Yılmaz Çalış, “İş yerimizin önünde otururken adamın bıçak çektiğini gördük. Adamın uzaklaştırma kararı olmasına rağmen, eşinin evinden kızını alıp götürmek istemiş, bu yüzden tartışıyorlar, kadını bıçaklayacağını sandık. Benim sol kolum ameliyatlı, tek kolumla ve diğer arkadaşlarımla müdahale etmeye çalıştık” dedi.

(DHA)

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