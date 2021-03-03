Eşini av tüfeği ile öldürmüştü! Cezası belli oldu

Muğla'nın Milas ilçesindeki İsmet Paşa Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde 6 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen olayda 60 yaşındaki Nazife Gedük evinin önünde tartıştığı eşi tarafından av tüfeğiyle vurulmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Mehmet Salih Gedük ise 300 metre ilerideki ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim olmuştu.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın bugün yapılan karar duruşmasına, taraf avukatları ve bazı kadın derneklerinin temsilcileri katıldı. Sanık, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme heyeti, Mehmet Salih Gedük'ü “Eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

“KATLETTİĞİ KADINI SUÇLAMAYA ÇALIŞTI”

Karar duruşması sonrasında Kadın Dayanışma Derneği üyeleri adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Muğla Barosu adına duruşmayı izleyen ve derneğin üyesi olan Avukat Evrim İnan açıklamasında “Fail koca Mehmet Salih Gedük, işlediği suçu hafifletmek ve alacağı cezadan kurtulmak için her ne kadar katlettiği kadını suçlamaya çalışsa da, Bodrum Ağır Ceza Mahkeme heyeti bu suçlamalara itibar etmeyip sanığa indirim hükümleri uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. Suç eyleminin niteliği ve kapsamı nedeniyle bu karar ile gerçek adaletin sağlanmış olduğu bir mahkeme kararı elde edilmiş oldu” dedi.

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