Eşini dambılla öldüren cani kocadan ‘pes’ dedirten savunma 

İstanbul Pendik'te 22 Şubat'ta 3 çocukları bulunan 26 yıllık eşi Hanife Yücesu'nun kafasına dambılla vurarak öldüren Erol Yücesu emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren Erol Yenisu “kendisini savunamayacak durumda bulunan eşine karşı kasten öldürme” suçundan tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik, şüpheli Erol Yenisu'nun “Çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikli kasten öldürme” suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu gösterir somut deliller olduğunu belirterek tutuklanmasına karar verdi.

‘KAÇ KEZ VURDUĞUMU HATIRLAMIYORUM'

Şüpheli Erol Yenisu savcılıktaki ifadesinde, “Olaydan yaklaşık 1 ay önce eşimle aramızda basit bir tartışma meydana geldi. Kendisi polisi aramış, polisler gelip bizi Aile İçi Şiddet Bürosu'na götürdüler. Burada uzaklaştırma ile ilgili bana ihtar verildi. Uzaklaştırma kararı olmadığı halde bu duruma üzüldüğüm için evden ayrıldım. 15 gün ülkenin değişik şehirlerinde kaldım. Daha sonra eve döndüm. Aramızdaki sorunları konuşmak için çaba sarf ettim ancak eşim benimle konuşmadı. Olaydan birkaç saat önce yine kendisi ile konuşmak istedim. İkimiz aynı odada farklı yerlerde yattık, ben gece uyuyamadım. Kızım yan odada uyuyordu. Eşim yeni uyanmış yatağında telefonla bir şeyler izliyordu. Bir anda hiddete kapıldım. Çocuklarımın spor yaparken kullandıkları dambıl denilen aleti aldım. Yatakta bulunan uyanık vaziyetteki eşimin kafasına vurmaya başladım. Ancak kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde eşimin yatakta hareketsiz yattığını fark ettim” dedi.

EŞİMİN TUTUMU YÜZÜNDEN BAŞARISIZ OLDUM

Daha sonra karakola teslim olduğunu anlatan şüpheli ifadesinin devamında, üniversite mezunu olduğunu belirterek şunları söyledi: “Arkadaşlarım iş hayatlarında başarılı oldular, büyük paralar kazandılar ancak eşimin tutum ve davranışları yüzünden huzursuz olduğum için iş hayatımda istediğim başarıyı yakalayamadım. Buna rağmen yaptığım eylemden dolayı pişmanım”

UZAKLAŞTIRMA KARARININ ONURUNA DOKUNDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Erol Yenisu hakimlikteki sorgusunda ise, “Öldüğünü düşündüğüm için polis merkezine gittim. Kızım bu manzarayla karşılaşmasın diye eşimin üzerini battaniye ile örttüm” dedi. Arkadaşının yanına gittiğini söyleyen Yenisu, “Kendisine teslim olacağımı söyledim. O da bana ‘en doğrusunu yaparsın' dedi. Arkadaşımdan yarım saat süre istedim. Cep telefonumdan yakınlarıma çocuklarıma sahip çıksın diye mesaj attım. Benim bariz bir şekilde psikolojik bir rahatsızlığım yoktur. Son bir aydır kendimi çok iyi hissetmiyorum. Bir ay önce mahkemeden uzaklaştırma ile ilgili bir karar aldım. Bu kararlar benim onuruma dokundu. Bir aydır psikolojik olarak ciddi gelgitler yaşadım. Ben mükemmel biri değilim belki ama kötü bir insan da değilim. Bu zamana kadar çocuklarımın başını yere eğmemek adına sürekli çalıştım. Çocuklarımızı da çok sağlıklı büyütebildiğimize inanmıyorum. Eşimi öldürmeyi daha önceden planlamadım. Tamamen anlık gelişti. Keşke böyle olmasaydı” ifadelerini kullandı.