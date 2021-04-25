Eşini öldürdü, evini ve otomobilini ateşe verdi

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Yeşilöz Caddesi’nde yaşandı. 15 gün önce eşiyle birlikte 3 katlı binadaki daireye taşınan M.D., iddiaya göre; evde çıkan kavga sonucu cinnet getirerek eşi Koçer D.’yi bıçaklayarak öldürdü. M.D. ardından evini ve otomobilini ateşe verdi.

Yangını gören çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. M.D., İtfaiye ekiplerinin yanan otomobili söndürme çalışmalarına da katıldı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen 75 yaşındaki M.D., eşi Koçer D.’nin yanan evde kaldığını söyledi. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Koçer D.’nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Koçer D.’nin vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirlendi. 56 yaşındaki kadının cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Zanlı M.D. ise sorgusunda cinayeti itiraf etti. (DHA)