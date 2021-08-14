Eşini ve kızını av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti

Bursa'da İhsan Meşe (45), evdeki av tüfeğiyle eşi Pakize (43) ve kızı Nazlı (19) Meşe'ye ateş ettikten sonra kendisini de vurdu. Baba- kız olay yerinde, Pakize Meşe ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, saat 12.00 sıralarında, Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Ertuğrul Sokakta meydana geldi.

İhsan Meşe, bilinmeyen nedenle evde av tüfeğiyle eşi Pakize ve kızı Nazlı Meşeyi vurduktan sonra kendi başına doğru ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, İhsan ve kızı Nazlı Meşenin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı Pakize Meşe ise ambulansla kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhsan ve Nazlı Meşenin cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.