Eşinin burnunu kıran sanığa 1 yıl 4 ay hapis

Olay, 30 Mayıs’ta Kayseri’de merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Mehmet Ö., sosyal medyada gördüğü bir fotoğraf nedeniyle eşi M.Ö. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ö., eşi M.Ö.’ye tokat atarak, burun kemiğini kırdı. Eşinin şikayeti üzerine Mehmet Ö., gözaltına alınarak, hakkında yaralama suçundan dava açıldı.

“SÜREKLİ BENİ KISKANIYOR”

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında şikayetçi M.Ö. ile sanık eşi Mehmet Ö., hazır bulundu. Pişman olduğunu söyleyen sanık Mehmet Ö., “Sosyal medyadaki fotoğrafı sordum. Tartıştık. Yanağına tokat attım” dedi.

Şikayetçi olduğunu belirten M.Ö. ise, “Sürekli beni kıskanıyor. Sosyal medyadaki fotoğrafı sordu. Ardından da param eksilmiş, paramı mı aldın? dedi. Yüzüme tokat attı. Burun kemiğim kırıldı” diye konuştu.

Mahkeme, sanık Mehmet Ö.’yü, yaralama suçundan 1 yıl 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. DHA