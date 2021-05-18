Eşinin ölümüne neden olmakla yargılanan kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi

Olay, 5 Temmuz’da İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.S. ile eşi G.S. evde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası, G.S., 3’üncü kattaki evin balkonundan düştü.

Ağır yaralanan kadın, çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. G.S., hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma, kavga sırasında eşinin balkondan düşmesinden sorumlu olduğu iddiasıyla M.S.’yi gözaltına aldı. M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve hakkında, ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan dava açıldı. Çiftin çocukları H.S. ve B.S. ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık M.S. hazır bulundu. Davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDAN DETAYLAR

Olay yerinde yapılan keşif sonrası oluşturulan bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Mahkeme başkanı tarafından okunan 35 sayfalık raporda özetle, maktulenin yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması ve kafa travması sonucu öldüğü, evde darp ile yaralandığına dair bir bilgi bulunmadığı, dolayısıyla olayın yüksekten düşme ile meydana gelebileceği, lezyonların yüksekten düşme ile uyumlu olduğu, şüpheli M.S.’nin DNA örneklerinin karı-koca ilişkisinden kaynaklı olduğu için muhtemel ve olağan olduğu ve kriminal olaydan bağımsız olabileceği. G.S.’nin kazaen düşmesine neden olabilecek direk ya da dolaylı bir etken saptanmadığı değerlendirmesi yapıldı.

Suçsuz olduğunu öne süren sanık M.S., “Allah şahittir ki suçsuzum. Eşimin telefonuna bir mesaj geldi. Ne olduğunu sorunca, kendini attı. Beni de böyle bir ateşin içine attı. 2 çocuğum bu olaya şahittir. Hayatım mahvoldu. 1 yıldır tutukluyum. Günahsız yere yatıyorum. Adalet istiyorum. Bu olayda benim en ufak bir suçum varsa idam edin. Yemin ederim ben suçsuzum” diye konuştu.

Duruşma savcısı, sanığın eşi kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. DHA