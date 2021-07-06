Eşiyle tartışıp evi yaktı, iki çocuğunu rehin aldı

Olay, Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tartıştığı eşinin eve dönmesini isteyen B.U.’nun çabaları sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine cinnet getiren baba önce evi yaktı sonrasında iki çocuğunu satırla rehin aldı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polisler ise B.U'yu ikna etmeye çalıştı. Polisin çabasıyla ikna olan B.U. önce çocuklarını serbest bıraktı sonra da teslim oldu. Gözaltına alınan B.U. emniyete, çocuklar ise kontrol için ambulansla hastaneye götürüldü. B.U.'nun emniyetteki işlemeleri sürüyor. (İHA)