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Eski AYM Başkanvekili Altan’a 11 yıl hapis cezası

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan'a, FETÖ üyeliğinden verilen 11 yıl 3 ay hapis cezasını onadı. 

Güncellenme: 12:57, 25/02/2021
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Eski AYM Başkanvekili Altan’a 11 yıl hapis cezası

FETÖ’nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan, Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesince ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yargılandı.

2019 yılındaki yargılamada Altan’a 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Karara itiraz eden Altan, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na başvurdu.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesinin Alparslan Altan hakkında verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Kurul, Altan’a verilen 11 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.