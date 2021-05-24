Eski eşi sokak ortasında kurşunlayan şüpheli yakalandı

Geçtiğimiz cuma günü yaşanan olayda, Mahir A. eski eşi Nermin U.’yu sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi, dün, Şişli’de olayda kullandğı tabancayla yakalayarak, gözaltına alındı. Mahir A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

KORUMA KARARI ALDIRMIŞ

Öte yandan Nermin U.’nun 10, Mahir A.’nın ise 13 suç kaydı olduğu, kadının olaydan bir ay önce koruma kararı aldırdığı öğrenildi. (DHA)