Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Eski eşini cadde ortasında bıçaklayıp öldürdü

Niğde'de eski eşi M.K. tarafından cadde ortasında bıçaklanan Halime T. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güncellenme: 10:58, 04/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Eski eşini cadde ortasında bıçaklayıp öldürdü

Olay, sabaha karşı Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi’nde meydana geldi. M.K. ile boşandığı eşi Halime T. arasında cadde ortasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., Halime T.’yi bıçaklayıp, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Halime T., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, M.K.’yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. (İHA-DHA)

İlginizi ÇekebilirBoşanmak istediği eşi tarafından 38 yerinden bıçaklanan 2 çocuk annesi: 'Bu son yemeğin' diyerek bıçakladıBoşanmak istediği eşi tarafından 38 yerinden bıçaklanan 2 çocuk annesi: 'Bu son yemeğin' diyerek bıçakladı

 