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Eski kayınvalidesi, kahvaltıda 5 yerinden bıçakladı

Konya'da Türkan A. (52), kahvaltı ederken, kayınpederinin eski eşi Safiye B. (49) tarafından vücudunun 5 yerinden bıçaklandı. Mustafa A.'nın bıçağı alıp, Safiye B.'den kurtardığı eşi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Safiye B. gözaltına alındı. 

Güncellenme: 17:13, 12/04/2021
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Eski kayınvalidesi, kahvaltıda 5 yerinden bıçakladı

Olay, dün Meram ilçesi Havzan Mahallesi Yeni Yol Caddesi’nde meydana geldi.

Safiye B., boşandığı eşinin oğlu Mustafa A.’nın evine, iddiaya göre, konuşmak için geldi. Mustafa A., eşi Türkan A. ve Safiye B., mutfakta birlikte kahvaltı etmeye başladı. Safiye B., Mustafa A.’ya, kahvaltıdan sonra Türkan A. ile özel konuşacaklarını söyledi.

Mustafa A. salona gittikten bir süre sonra Türkan A. ile Safiye B. arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Safiye B., Türkan A.’ya bıçakla saldırdı. Bağrışma sesleri duyup, mutfağa gelen Mustafa A., Safiye B.’nin elinden bıçağı alarak, eşini kurtardı.

Vücuduna 5 bıçak darbesi alan ve kanlar içinde kalan Türkan A., ihbarla eve gelen sağlık görevlilerince ambulansla Meram Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Tedaviye Türkan A.’nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Safiye B. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

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