Eski kız arkadaşının yüzüne kezzap attığı kişi, evinde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Yirmiikigün Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 3 yıl önce eşinden boşanan Gürkan Karpuzoğlu’nun birlikte yaşadığı oğlu E.K. (13), akşam eve gidince babası kapıyı açmadı. Bunun üzerine E.K., amcasından yardım istedi.

Çilingir yardımıyla amcası ile birlikte eve giren E.K., babası Gürkan Karpuzoğlu’nu hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karpuzoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gürkan Karpuzoğlu’nun cenazesi Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Karpuzoğlu’nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

YÜZÜNE KEZZAP ATAN ESKİ KIZ ARKADAŞINA 12 YIL 4 AY CEZA

Fatma Ö., 3 Haziran 2020’de eski erkek arkadaşı Gürkan Karpuzoğlu’nun Milli Egemenlik Caddesi’ndeki iş yerine giderek yanında getirdiği kavanozda bulunan kezzabı Karpuzoğlu’nun yüzüne döktü.

Ağır yaralanan Gürkan Karpuzoğlu 41 gün yoğun bakımda tedavi görürken, Fatma Ö. ise tutuklu yargılandığı Kahramanmaraş 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi. İstinaf Mahkemesi’nin cezayı onaması halinde Fatma Ö., tutuklanarak cezaevine girecek. DHA