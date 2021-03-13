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Eski milletvekili kalbine yenik düştü

Manisa’nın eski milletvekillerinden İsmail Bozdağ (61) evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:29, 13/03/2021
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Eski milletvekili kalbine yenik düştü

TBMM 21. Dönem DSP'den Manisa Milletvekili seçilen İsmail Bozdağ, bugün saat 17.30 sıralarında Toygar Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlandı. Ailesinin 112 servisine haber vermesi üzerine özel bir hastaneye kaldırılan İsmail Bozdağ kurtarılamadı.

Bozdağ’ın ölümüne ilişkin açıklama yapan Dr. Bora Oflas, “Hastamız bize geldiğinde yaşamsal fonksiyonlarını kaybetmişti. Kalp masajı ve ilaçlı uygulamalarıyla hayata döndürme çalışmaları olumlu sonuç vermedi. Hastamızı kaybettik” dedi.

2 çocuk babası İsmail Bozdağ'ın cenazesi yarın saat 11.00’de ikamet ettiği mahalle mezarlığında toprağa verilecek. (İHA)

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