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Eski muhtar ağaç kurbanı oldu

Muğla’nın Milas ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen olayda budanan ağacın altında kafasına ağaç dalı düşen eski muhtar Hüseyin Kaydır yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 20:19, 14/03/2021
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Eski muhtar ağaç kurbanı oldu

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi'nde bugün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Osman Ç. okaliptus ağacına çıkarak dallarını budamaya başladı.

Budanan dalları temizlemeye çalışan ve eski muhtar olduğu belirtilen 66 yaşındaki Hüseyin Kaydır'ın başına düşen bir ağaç dalı ağır yaralanmasına neden oldu. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekibi Kaydır'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Kaydır'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Osman Ç. jandarma tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Milas Jandarma Karakolu'na götürüldü. Motorlu testereye el konuldu.

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