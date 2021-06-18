Eski ortakların kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 2 yaralı

Şişli İzzetpaşa Mahallesi’nde, eski iş ortağı oldukları öğrenilen Cengiz Sarı (33) ile Suat Deniz arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Suat Deniz ve yanındaki arkadaşları tek başına olan Cengiz Sarı ile kavgaya tutuştu.

Cengiz Sarı elindeki ekmek bıçağıyla Suat Deniz ve arkadaşlarına saldırarak şahıslardan birini yaraladı. Silah ve bıçakların çekildiği kavgada Suat Deniz'in arkadaşlarından biri elindeki silah ile Cengiz Sarı'ya ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Cengiz Sarı, ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cengiz Sarı'ya ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Saldırıda bıçakla yaralanan şahıs ise sağlık ekipleri beklenmeden vatandaşların yardımıyla özel bir hastaneye götürüldü. (İHA)