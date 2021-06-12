Eski paralardan sahte para yapan iki kişi yakalandı

Denizli’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Denizli ve birçok ilde bulunan döviz bürolarından yıpranmış, eskimiş, yırtılmış ve kullanılamayacak durumda olan yabancı ülkelere ait banknotları aldıkları tespit edildi.

Yabancı ülkelere ait para birimleri olan banknotlar üzerinde onarım yaparak, hasar görmüş gerçek paralar üzerinde bulunan güvenlik uyarılarını sahte paralara yerleştirerek, kontrol cihazlarından geçecek şekilde sahte para yaptıkları ortaya çıktı.

PİYASA DEĞERİ 83 BİN LİRA

Piyasaya sahte para sürmek isteyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda Denizli sınırlarına girdiği anda KOM ekipleri tarafından takibe alındı. Araç durdurularak içerisindeki 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 56 adet 1000 Somu (Özbek para birimi), 25 adet 200 Euro, 25 adet 50 Euro, 13 adet 100 ABD Doları, 12 adet 20 ABD Doları, 7 adet 100 Manat (Azeri para birimi), 5 adet 1 ABD Doları, 1 adet 2 ABD Doları olmak üzere piyasa değeri 83 bin TL olan toplam 144 adet sahte olduğu değerlendirilen para ele geçirildi. Banknotlar üzerinde değişiklik yapmada kullanılan 1 adet maket bıçağı, 8 adet boyama kalemi, 2 adet milimetrik ölçüm cetveli ele geçirildi.

Operasyon sonucunda ‘parada sahtecilik' suçlarından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine sevk edildi. (İHA)