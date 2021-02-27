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Eski sevgilisini öldürmekle tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı

Eski sevgilisini tehdit ettiği iddiasıyla şüpheli Ali Barış E. hakkında çıkarıldığı adli makamlarca 'silahla tehdit' suçundan konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Güncellenme: 19:02, 27/02/2021
HaberlerGünün İçinden
Eski sevgilisini öldürmekle tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı

Üsküdar’da yaşayan 20 yaşındaki Elvan Koç, iddiaya göre 2 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşından uyuşturucu bağımlısı olduğu gerekçesiyle ayrıldı. Genç kız, ayrıldığı Ali Barış E. tarafından tehdit edilmeye başlandı.

Ayrılmamak için genç kızın önünde kendini kestiği, intihar edeceğini söylediği iddia edilen Ali Barış. E. en son ölüm tehditlerinde bulundu.

Genç kızın şikayetçi olmasının ardından Ali Barış E. dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli hakkında “Silahla tehdit” suçundan konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı. DHA

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