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Eskişehir’de 490 nüfuslu mahalle karantinaya alındı

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı 490 nüfuslu Laçin Mahallesi, 18 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine 10 gün süreyle karantinaya alındı. Mahalleye giriş-çıkışlar, jandarma ekiplerince bariyerler konularak kısıtlandı. Pozitif vakaların mahalledeki bir cenaze törenine katılıp virüs kaptığı iddia edildi.

Güncellenme: 17:19, 10/03/2021
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Eskişehir’de 490 nüfuslu mahalle karantinaya alındı

Sarıcakaya ilçesine bağlı kırsal Laçin Mahallesi’ndeki 7 evde yaşayan 18 kişinin yapılan COVID-19 testleri pozitifi çıktı. Sarıcakaya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da 490 nüfusa sahip olan mahalle için karantina kararı aldı. Filyasyon ekipleri tarafından yapılan inceleme sonunda da 20 kişinin pozitif vakalar ile temaslı olduğu belirlendi.

Karantina kararı doğrultusunda mahalleye giriş ve çıkış Sarıcakaya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce kapatılarak, kontrol altına alındı. Pozitif vakaların mahalledeki bir cenaze törenine katılıp, virüs kaptığı iddia edildi.

34 ÖĞRENCİ KARANTİNADA

Kentteki bir lisede de 3 farklı sınavda gözetmen olarak görev yapan öğretmenin COVID-19 testi pozitif çıktı.

Öğretmenin görev aldığı sınavlara girdiği tespit edilen 34 öğrenci, evlerinde karantinaya alındı. DHA

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