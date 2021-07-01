Eskişehir’de Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Köprübaşı Adalar’da LGBTİ+ bireylerden oluşan yaklaşık 70 kişilik bir grubun yapmak istediği ‘Onur Yürüyüşü’ polis tarafından engellendi.

Yürüyüş nedeniyle polis tarafından bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Polisler yürüyüş için gelen birçok kişiye ‘makul şüphe’ gerekçesi ile kimlik kontrolü yaptı.

Polis, aralarında Eskişehir Barosu avukatlarının da olduğu grubun basın açıklaması ve yürüyüş yapmasına izin vermedi. Polisler yürüyüş ve basın açıklaması yapılması için grubun izin almadığını belirterek grubun dağılmasını istedi.

Günler öncesinden sosyal medya hesapları üzerinden yapılan çağrı ile birlikte eylem alanına gelen LGBTİ+ bireyler yürüyüş yapmak için direndi. Polis ile grup arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Yürüyüş yapmakta direnen 20 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Polisler, gözaltına aldıkları kişilere ‘Yasaklama kararlarına aykırı davrandıkları’ gerekçesi ile işlem yaptıklarını, kimlik kontrollerinin ardından serbest bırakılacaklarını bildirdi.

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