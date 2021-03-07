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Eskişehir’de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Güncellenme: 12:18, 07/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Eskişehir’de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Sivrihisar-Eskişehir karayolunun 27'nci kilometresinde Metin D. idaresindeki araç, lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak yolun ortasına savruldu. Kazayı gören Ali Rıza E. aracıyla ve Ahmet K. tırı ile yardım amacıyla yolun sağında durdu.

Bu sırada kamyonuyla ilerleyen Mehmet T., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarpan otomobile ve yardım amaçlı duran otomobile ve tıra çarptı.

Zincirleme kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Yusuf E.,  Selfet D. ve kamyonun şoförü Mehmet T. yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Mehmet T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve bölge trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaza hakkındaki soruşturma devam ediyor. (İHA)