Esnaf kardan mezar yaptı, ‘esnaf öldü’ diye dua etti

Çorumlu çiçekçi Çağdaş Can, corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan önlemler ve uygulanan kısıtlamalar sonucunda zor durumda kalan esnafın durumuna dikkat çekmek için cadde ortasına kardan mezar yaptı.

Yoldan geçen vatandaşların dikkatini çeken mezarın baş tarafına da “Esnaf öldü” tabelası asan Can, “Esnaf zor günler geçiriyor. Durumumuza dikkat çekmek için kardan adam yerine kardan mezar yaptık. Mezarı görenler dua edip fotoğraf çekiniyor. Vatandaşın ilgisini çekti umarım yetkililerinde ilgisini çeker” dedi.

ESNAFIN YENİ AKIMI

Benzer görüntüler geçtiğimiz günlerde Sakarya’da yaşanmıştı. Sakaryalı esnaf, dükkanlarının önünde biriken karlardan sıra sıra mezarlar oluşturarak, pandemi nedeniyle zor durumda olan esnafın durumuna dikkat çekmek istemişti. Sakaryalı esnafın başlattığı akım kısa sürede Türkiye’ye yayıldı.

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