Esnaftan zincir mağazalar için kısıtlama talebi

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, tam kapanma sürecinde zincir marketlerle ilgili 6 ilde alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını Bursa Valiliği’ne emsal sunarak, satışların sınırlandırılmasını istedi.

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, yaptığı açıklamada, zincir marketlerde gıda ve temizlik ürünleri dışındaki ürün satışının engellenmesi yönünde valiliğe talepte bulunduklarını, belirterek, talebin olumlu sonuçlanması halinde haksız rekabetin de önüne geçileceğini ifade etti.

Kısıtlama döneminde işyerleri kapalıyken zincir marketlerin her türlü ürünü satmasının haksız rekabet oluşturduğunu söyleyen Başkan Abdulazizoğlu, bu konuyla ilgili Antalya, Kayseri, Kocaeli, Eskişehir ve Karaman İl Hıfzıssıhha Kurullarının kararları bulunduğunu hatırlattı. İHA

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