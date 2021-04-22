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Evde çıkan yangında 25 bin TL ve 30 bin TL değerindeki zeytinyağı yandı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında evde bulunan 25 bin TL ile 30 bin TL değerindeki zeytinyağının da yandığı belirtildi.

Güncellenme: 21:13, 22/04/2021
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Evde çıkan yangında 25 bin TL ve 30 bin TL değerindeki zeytinyağı yandı

Yangın, saat 15.00 sıralarında ilçenin kırsalındaki Gökgedik Mahallesi’nde Mustafa Kabaca’nın evinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ile Andırın Orman İşletme Şefliği’nin arazözleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren müdahalesi sonrası kontrol altına alınabildi.

Ölen ve yaralananın olmadığı yangında ev kullanılamaz hale gelirken, Kabaca ailesinin evdeki 25 bin TL nakit parası ile piyasa değeri 30 bin TL olan zeytinyağı da yandı. Yangını duyan Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan da eve giderek incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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Yayınlanma Tarihi:21:07,