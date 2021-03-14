Evde düşüp felç geçiren yaşlı şahsı kiracısının dikkati kurtardı

Olay saat 18.00 sıralarında İzmit Veliahmet Mahallesi Kolağası Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki katkı evin giriş katında oturan Vedat Çetin(55), evinde fenalık geçirerek yere düştü. Düşme sonucu felç geçirerek ayağa kalkamayan Çetin, 3 gün boyunca evinden çıkamadı.

Uzun süredir görmediği Çetin'in 3 gündür evinden çıkmadığını öğrenen kiracısı Hasan Seyis ise yemek vermek için Çetin'in kapısını çaldı. Kapıyı açan kimse olmamasına rağmen içerden inleme sesleri geldiğini duyan Seyis, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

ÖNCE KAPIYI KIRDILAR SONRA AMBULANSA TAŞIDILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, arkadan kilitli olan demir kapıyı uzun süren çalışmalar sonucu kırarak içeri girince Vedat Çetin'i hareketsiz yerde yatarken buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Çetin, dar ve yokuş olan sokakta polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince dik merdivenlerden indirilerek ambulansa taşındı. Yaralı şahıs, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DURUMU KRİTİK

Felç geçirmiş olabileceği düşünülen ve durumunun ağır olduğu öğrenilen Çetin, hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. (İHA)