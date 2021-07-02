Evde eşi ve arkadaşını vurup görüntüleri paylaşmıştı, yakalandı

İzmir'in Adatepe Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana gelen olayda minibüs şoförü olduğu öğrenilen O.B., ayrılma aşamasındaki eşi S.B. ve ilişkisi olduğu iddia edilen Y.T.’nin (Yakup Tokay) aynı evde bulunduğunu öğrendi.

EŞİNİ VE ARKADAŞINI VURDU GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Bunun üzerine eve gelen O.B., yanında getirdiği tabancayla önce Y.T.’ye daha sonra da eşi S.B.’ye tabancayla ateş açtı ve olay yerinden uzaklaştı. Vücuduna mermiler isabet eden S.B. ve Y.T. yaralandı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın S.B. ve arkadaşı Y.T., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.Öte yandan bir elinde telefon bir elinde tabancayla eve gelen şüpheli O.B.’nin ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını silahla yaraladığı anların videosunu çekerek, sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

“ÖLECEKSİNİZ BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ”

Görüntülerde eşi ve arkadaşını kayda alanevli iki çocuk babası Okan B.’nin, yanında getirdiği tabancayla önce Y.T.’ye daha sonra da eşine ateş ettiği anlar görüldü. O anları sosyal medya hesabında paylaşan O.B.’nin, “Benim namusumu kirletti ve başımı eğdi. Yarım kalmadı. Söz veriyorum öleceksin, bedelini ödeyeceksin” yazısı yazdı.

MİLAS’TA YAKALANDI

Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan O.B.’yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlatırken, şüphelinin İzmir’den ayrılarak Milas'ta olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri plaka tespit sistemi ile şüphelinin kaçtığı aracı belirleyerek müşterek operasyon düzenledi. O.B., Milas ilçesinde seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durdurularak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

“YANLIŞ ANLAYACAĞINI TAHMİN ETMİŞTİM”

Yakup Okay İzmir’de tedavi gördüğü hastanede basın mensuplarına yaşadıklarını anlattı. Okay “Görüntüdeki kadın benim çocukluk arkadaşım. O gün bana rahatsız olduğunu, hastaneye gideceğini, yanında kimse olmadığı için de benimle gitmek istediğini söyledi. Hastaneden çıktıktan sonra da kendisini eve bıraktım ve saat de geç olmuştu. Karnımız da acıkmış ve yemek söylemiştik. Yemekler gelinceye ve biz yiyinceye kadar da saat de geç olmuştu. Kendisi bana sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için ceza yememem için evinde kalmamı teklif etti. Ben odanın diğer tarafında o da diğer tarafında uyuyordu. O kadın benim çocukluk arkadaşım, sevgilim değil. Mesajlaşmalarımız da duruyor telefonda isteyen herkese gösterebilirim. Olayın böyle anlaşılması çok üzdü beni” diye konuştu. Poolisin soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.