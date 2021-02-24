Eve döndüğünde gördü! Gözyaşlarını tutamadı

Yangın, saat 18.30 sıralarında Maltepe İdealtepe Mahallesi Öğretmenler Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın zemin kattaki dairede çıktı.

Bina sakinleri çıkan dumanları fark ettikten sonra yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yangın sırasında dairede kimse bulunmazken kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yangın sırasında dışarıda bulunan bir kişi, eve döndüğünde karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bina sakini Burhan Becerikli, “Biri bizim apartmana girerken koku almış. Biz de aşağı indik dairelere tek tek bakalım diye. Çaldık kimse çıkmadı, kokladık. Baktık duman gelince arkadan dolaştık camını kırdık mecburen. İçeride alevi gördük. Apartmanın bahçe sulamalarından müdahale ettik itfaiye gelene kadar. Elektronik bir şey tutuştu herhalde. İçeride kimse yoktu. Allah’a şükür itfaiye geldi halloldu” dedi. DHA

İlginizi Çekebilir Yangında can pazarı: Küçük çocuk battaniyeye atılarak kurtarıldı