Eve giren oğlu hayatının şokunu yaşadı

Serikte çiftçilik yapan Ahmet Kemal Yıldırım (19), seradaki işini bitirip, saat 22.30 sıralarında Orta Mahalle 1230 sokakta bulunan 3 katlı binanın üst katında annesiyle oturdukları daireye geldi.

EVDE HAREKETSİZ HALDE BULDU

Eve girdiğinde annesi Hatice Günal’ı yerde yüzüstü hareketsiz yatarken bulan Ahmet Kemal Yıldırım, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hatice Günal’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrası Hatice Günal’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu’na konuldu.

Eşinden ayrı yaşayan ve Serik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde aşçı olarak çalıştığı öğrenilen Hatice Güna’ın şüpheli ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. DHA

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