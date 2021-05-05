Eve girmesini söyleyen ağabeyini öldürdü

Olay, saat 20.50 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Seyyat Hamza Sokak’ta meydana geldi.

Rahim A., iddiaya göre evlerinin önündeki kardeşi Uğur A.’ya içeri girmesini söyledi. Uğur A. da eve girmeyeceğini söylemesi üzerine iki kardeş arasında tartışma çıktı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur A., ağabeyini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Rahim A., ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Olay yerinden kaçan Uğur A. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı. Uğur A.’nın ifadesinde “Ağabeyim içeri girmemi söyledi. Ben de girmeyeceğimi söyleyince tartışıp, kavga ettik.” dediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor. DHA

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