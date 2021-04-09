Evinde uyuyan çocuklu aile ölümden döndü

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir binadan çok sayıda silah sesi duyan vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine seslerin geldiği sokağa gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, seslerin sokak üzerindeki bir rezidanstan geldiğini belirledi. Bunun üzerine siteye giren Kağıthane polisi, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Teras katını gösteren kameralara bakan ekipler, 2 şahsın belinden tabancayı çıkartarak defalarca ateş açtığını tespit etti.

Ayrıca polis ekipleri, terastaki diğer şahsın ise binalara ateş açan şahsı cep telefonuyla görüntülediğini belirledi. Çalışmalara devam eden Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ateş açan şahsın rezidansta kaldığını tespit etmesi üzerine evine baskın düzenledi.

Baskın sonucunda Gökhan Ç. olayda kullandığı tabancaya birlikte yakalandı. Polis ekiplerinin teras katında yaptığı incelemelerde çok sayıda kovan ele geçirildi. Gözaltına alınan maganda, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. (İHA)