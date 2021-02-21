Evlilik vaadiyle dolandırıcılık karakolda bitti

Olay, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1152. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'a gelen Mısır uyruklu Kanada vatandaşı turist Aamir K,. internet üzerinden tanıştığı kişi ile evlenmeye karar verdi. İddialara göre Aamir K’nın tanıştığı kişi, evlenmesi için ağabeyi olarak tanıttığı şahsa 2 bin 500 dolar para vermesi gerektiğini söyledi.

Dün öğlen saatlerinde bir evde buluşan kişiler arasında para alışverişi gerçekleşti. Daha sonra kadına ulaşamayan adam soluğu karakolda aldı. Dün görüşmenin gerçekleştiği eve polisle gelen Kanadalı turist şikayetçi oldu. Evde yapılan aramalarda kadına ulaşılamazken, parayı aldığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafları karakola götürdü. (İHA)