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Fabrika deposunda yangın

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bir fabrikanın deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında tahta paletler ve bazı malzemeler zarar görürken, alevlerden zarar görmeyen eşyalar çalışanlar tarafından dışarıya çıkartıldı.

Güncellenme: 21:38, 17/05/2021
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Fabrika deposunda yangın

Yangın, Erenler ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi Uluyol Caddesi 1268. Sokak’ta bulunan bir fabrikanın depo kısmında meydana geldi.

Depodan dumanların yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın, fabrikaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın esnasında depoda bulunan tahta paletler ve bazı malzemeler yanarak kullanılamaz hale geldi. Fabrika çalışanları ise, alevlerden zarar görmeyen eşyaları dışarıya çıkarttı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.
Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. İHA

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